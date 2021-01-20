Слушателей "Венчурной академии" в Москве познакомят с практиками Кремниевой долины

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы откроют "Венчурную академию" для повышения финансовой грамотности и знакомства с правилами инвестирования в инновационные компании. Занятия будут проходить бесплатно на цифровой платформе Московского инновационного кластера, сообщает в среду официальный портал мэра и правительства столицы.

"В образовательную программу "Венчурной академии" войдут лучшие практики инвестирования от экспертов из Кремниевой долины США и российских специалистов. Запуск нового проекта позволит не только повысить уровень компетенции инвесторов, но и увеличить приток частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера", - приводит портал слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Подать заявку на участие в программе можно до 19 февраля включительно. В первую группу планируют набрать до 20 слушателей. Отбор проводится на конкурсной основе.

По данным портала, экспертная комиссия будет рассматривать анкеты кандидатов по следующим критериям: наличие опыта в сфере предпринимательства, руководства коллективом и инвестирования, готовность претендента объединять сделки с различными фондами, а также наличие стартового капитала. В первую очередь выделят кандидатов, которые смогут вложить не менее одного миллиона рублей в любой российский стартап-проект в течение 12 месяцев после завершения обучения. Такой критерий отбора ввели, чтобы обучить наиболее активных инвесторов, которые готовы оказывать финансовую поддержку технологичным компаниям и таким образом развивать бизнес в Москве.

Первый поток приступит к занятиям 9 марта. Учеников "Венчурной академии" ждут более 20 мастер-классов, вебинаров и личных консультаций от наставников курса. Всего обучение займет около трех месяцев, последнее занятие состоится 27 мая, уточнили на портале.

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Возможности для взаимодействия участников предоставляет портал i.moscow. На нем пользователям доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.