Малый бизнес в Москве получил кредиты на 1,2 трлн рублей за 10 месяцев 2020 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы за 10 месяцев 2020 года получили кредиты на 1,2 трлн рублей, объем выдачи сократился на 31% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Несмотря на общее снижение рынка кредитования, Москва сохраняет лидерские позиции по объему выдачи кредитов малым и средним предприятиям. Согласно данным Банка России, по итогам 10 месяцев 2020 года малые и средние предприятия столицы получили кредиты на 1,2 трлн рублей, что составляет 20% от общероссийского показателя", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале.

Чтобы помочь бизнесу в условиях пандемии коронавируса, правительство Москвы внедрило программу льготного кредитования малых и средних предприятий, которой с момента запуска воспользовались более 11 тыс. предпринимателей. Суммарно они получили более 92 млрд рублей, в ближайшие месяцы планируется выдать еще свыше 33 млрд рублей - заявки на их получение уже были одобрены.

Кроме того, малый и средний бизнес активно обращался за гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Чаще всего она требовалась для кредитов на пополнение оборотных средств (в 75% случаев), а также на исполнение коммерческих и государственных контрактов (12%), рефинансирование (7%) и инвестиции (2%). Всего в 2020 году предприниматели Москвы получили под поручительства фонда 23,2 млрд рублей, в то время как национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" было запланировано в прошедшем году 14,8 млрд рублей, уточняется на портале.