Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи не изменился и составил 73,68 рубля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и составил 73,68 руб., курс евро опускался на 0,07%, до 89,275 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:50 мск курс доллара находился на уровне 73,3175 руб. (-0,49%), евро снижался до 89,1350 руб. (-0,22%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,64% - до $56,26 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,77% и торгуется на уровне $53,39 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,3% и достигал 3453,54 пункта, а индекс РТС - на 0,42%, до 1476,75 пункта.

К 10:55 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3465,49 пункта (+0,65%), а РТС - на уровне 1489,02 пункта (+1,25%).