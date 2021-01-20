Абрамченко: новые правила утилизация упаковки должны снизить тарифы за вывоз ТКО

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП), которая начнет работать в 2022 году и подразумевает возложение обязанности за утилизацию упаковки товаров на бизнес, должна позволить снизить тарифы за вывоз отходов для граждан. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В целом для упаковки норматив утилизации 100%, потому что она стала мусором, и кто-то должен ответить за ее утилизацию. Но не потребитель. Потребитель заплатил уже за товар, он приобрел это в магазине, и потребитель, обычный человек, уже в рамках платежей за жилищно-коммунальные услуги оплатил вывоз и утилизацию мусора. И наши граждане оплачивают в год приблизительно 190 млрд рублей. Теперь время бизнеса", - сообщила она в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-премьера, в настоящее время население платит около 190 млрд рублей в год за вывоз мусора, а компании за экосбор в рамках РОП - около 3 млрд рублей. При этом существенный рост сортировки и переработки отходов не фиксируется. "РОП будет способствовать в том числе снижению финансовой нагрузки на граждан", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Абрамченко утвердила новую концепцию РОП. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, ответственность за утилизацию упаковки товаров будет возложена непосредственно на предпринимателей, а для их нарушителей предусмотрен экологический сбор.