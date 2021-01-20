Абрамченко: участники соглашений по ценам на масло и сахар выполняют все обязательства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Участники соглашений по стоимости подсолнечного масла и сахара соблюдают взятые на себя обязательства. Об этом в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

16 декабря 2020 г. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г. и предполагают предельные цены на масло в 95 руб. у производителей и 110 руб. за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно.

"На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают", - сказала она.

Абрамченко подчеркнула, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на эти продукты как в крупных торговых сетях, так и в магазинах у дома. По ее словам, если где-то все же возникает напряжение, связанное с этим вопросом, Федеральная антимонопольная служба тут же включается и оперативно реагирует на такие сигналы.

Вице-премьер добавила, что документы о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара подписали более 7 тысяч участников рынка.