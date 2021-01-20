Росрыболовство прорабатывает возможность проведения "рыбных интервенций"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева о неотложных мерах по организации государственной интервенции на рынке рыбной продукции, сообщает "Коммерсантъ".

Интервенции должны стимулировать спрос на рыбную продукцию со стороны бюджетных учреждений на фоне сложностей с экспортом в КНР, которые начались еще в 2020 году, уточняется в сообщении. При этом, согласно предварительным подсчетам, из добываемых 1,7 млн тонн минтая 700 тыс. тонн могут быть проданы подобным образом. Их стоимость оценивается в 50,4 млрд рублей.

Отраслевые эксперты поддерживают закупки государством рыбной продукции, добавляя, что данное предложение своевременно. Однако часть из них все же опасается, что свободных мощностей для хранения значительных объемов продукции может не хватить.

Также сложившаяся ситуация отображает необходимость стимулирования строительства новых судов и береговых заводов, что, по мнению экспертов, поможет снизить зависимость от китайского рынка и переориентировать экспорт на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в другие страны, пишет "Ъ"