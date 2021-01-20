МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Урожай зерновых в России в 2021 году может составить 131 млн тонн против 133 млн тонн в предыдущем году. Об этом сообщила в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"На текущий год - 2021 сельскохозяйственный год - мы прогнозируем 131 млн тонн", - сказала она.

По словам Абрамченко, 2020 год был урожайным. "Мы собрали 133 миллиона тонн - это второй рекордный урожай, который мы наблюдаем за новейшую историю", - отметила вице-премьер.

Она сообщила, что ряд направлений отрасли в 2020 году показал существенный рост в плане импортозамещения. "Это производство свинины, производство птицы, производство яблок, и рекорд поставили зимние теплицы - 1,3 миллиона урожай по зимним теплицам. Поэтому в 2021 году мы прогнозируем хорошие показатели", - сказала Абрамченко, добавив также, что производство молока в прошлом году увеличилось на 2,5%.

Состояние озимых

Состояние озимых культур в России оценивается как хорошее и удовлетворительное, опасений за их состояние нет, сказала Абрамченко. "Если говорить о состоянии озимых, оцениваем сегодня как хорошее и удовлетворительное", - сказала она.

По словам Абрамченко, перед началом зимы около 81% озимых культур находилось в хорошем состоянии. "Все подкормки необходимые были выполнены, и площадь сева составила больше 19 миллионов гектаров. Так что никаких опасений на сегодняшний день нет", - заключила она.

По оценке Росстата, сбор зерна в России в чистом виде в 2020 г. составил 133 млн тонн, в том числе пшеницы 85,9 млн тонн.