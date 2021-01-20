Экспорт продукции АПК РФ к 2024 году может превысить $34 млрд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко ожидает, что экспорт продукции российского агропромышленного комплекса к 2024 году превысит 34 млрд долларов. Об этом она сообщила в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

"Наращивать темп и к 2024 году превысить $34 млрд", - сказала она, отвечая на вопрос о прогнозах по росту экспорта продукции АПК.

Вице-премьер напомнила, что экспорт продовольствия в 2020 году превысил $28 млрд. "Это очень хороший показатель", - считает она.

Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ сообщал о том, что экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 года достиг $29,453 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", объем поставок российской сельхозпродукции за рубеж в 2020 году должен был составить $25 млрд.