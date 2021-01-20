Спрос на российские товары на Wildberries вырос почти в три раза в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries по итогам 2020 года отметил почти трехкратный рост продаж товаров российского производства на онлайн-площадке. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В 2020 году продажи российских товаров на Wildberries увеличились на 111%, до 169,8 млрд руб., рост в штуках составил 189%. Самая популярная продукция отечественного производства - одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, продукты питания, книги и товары для дома", - отметили в компании.

Число продавцов на Wildberries за год выросло в пять раз, до 91 тыс., из которых 75-80% являются представителями малого и среднего бизнеса и самозанятые. "Высокая динамика прироста количества предпринимателей связана с упрощением процедуры регистрации новых поставщиков", - отмечает ретейлер. В 2020 году онлайн-канал продаж активно осваивали не только представители крупного бизнеса и МСП, но и самозанятые, число которых на площадке практически достигло 10 тыс. человек.

Активнее всего к Wildberries подключались предприниматели из Республик Бурятия (рост числа предпринимателей год к году в 11 раз), Хакасия (в 10 раз), Якутия (в восемь раз) и Калмыкия (в семь раз), а также из Забайкальского края (в шесть раз).

"В 2020 году по объемам продаж лидировала продукция предпринимателей Московского региона (рост на 86% год к году) и Санкт-Петербурга (+70%). В числе лидеров по обороту также товары от предпринимателей Ивановской (+229%), Новосибирской (+34%), Ростовской (+185%), Нижегородской (+97%) и Свердловской (+271%) областей", - отметил директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко.

Оборот Wildberries в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей. Компания присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.