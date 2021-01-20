ЦБ купил валюту на внутреннем рынке на 14,2 млрд руб.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 19 января на сумму 14,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 18 января.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд руб.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.