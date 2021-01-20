Кубань получила 600 млн рублей из федерального бюджета на кредиты для аграриев

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Аграриям основного сельскохозяйственного региона России - Краснодарского края - направили 600 млн рублей из федерального бюджета для предоставления льготных кредитов. В целом объем поддержки отрасли АПК в регионе в 2021 году превысит 7,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду.

"Краснодарский край получил более 600 млн рублей на льготные кредиты для АПК, средства выделили из федерального бюджета. Льготные краткосрочные кредиты [по ставке] до 5% годовых получат как крупные сельхозпредприятия, так и малые формы хозяйствования. По решению губернатора края Вениамина Кондратьева в 2021 году на укрепление АПК направят свыше 7,4 млрд рублей федеральных и краевых средств", - говорится в сообщении.

На Кубани в 2021 году сохранят все направления субсидирования. Субсидии можно направлять на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства и перерабатывающую промышленность.

"Льготные кредиты из года в год позволяют нашим сельхозпроизводителям обеспечивать свои предприятия всеми необходимыми ресурсами в преддверии сезонных полевых работ, проводить модернизацию и, соответственно, увеличивать объемы производства продукции и ее качество", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собрали 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.