Ростех создает отечественную систему электроснабжения для SSJ New

МОСКВА 20 января. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" Ростеха создаст отечественную систему электроснабжения для импортозамещенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ New), говорится в сообщении Ростеха. Образцы системы для летных испытаний будут созданы в этом или следующем году.

"Система получит цифровое управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и режимов полета. Цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с максимальной эффективностью", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил журналистам, что Sukhoi Superjet New с отечественным двигателем и комплектующими появится в 2024 году, разработка SSJ New обойдется менее чем в 120 млрд рублей.

"Образцы для летных испытаний планируются поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом - графиком программы SSJ-New", - отмечается в сообщении.

Системы разрабатывает АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" холдинга "Технодинамика".