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Белоруссия перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"

Перекрытие является плановым и продлится до 22 января, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия с 20 до 22 января планово перекрыла транзит нефти на участке "Дружбы" в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки - Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", - сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

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