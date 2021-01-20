Спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос на треть

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на свои услуги на фоне морозной погоды в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на традиционно низкий сезон в январе. Об этом ТАСС сообщили опрошенные сервисы доставки.

Как отмечают представители сервисов, во второй половине января россияне начинают возвращаться к привычному уровню потребления продуктов после праздников. Так, представитель фудтех-направления "Яндекс Go" напомнил, что традиционно спрос на доставку продуктов начинает расти во второй половине января. При этом на фоне заморозков в сегменте доставки продуктов сервис зафиксировал рост в 27% в недельном сопоставлении. В "Сбермаркете" отметили, что ежедневное количество заказов в Москве и Петербурге растет примерно на 10% в недельном сопоставлении, несмотря на традиционно "низкий сезон" в январе.

"Количество заказов в сервисе быстрой доставки Ozon Express с 12 по 18 января выросло на 30% в недельном сопоставлении. На рост спроса повлияли, в том числе, наступившие в Москве холода. Пики заказов пришлись на выходные. На связь всплеска заказов с холодной погодой указывает и количество новых клиентов - каждый третий покупатель Ozon Express на прошлой неделе сделал свой заказ впервые", - сообщили в Ozon.

По данным igooods, в Петербурге и Москве на прошлой неделе количество заказов выросло на 20-30%. "Пик заказов в начале января пришелся на 17 число - самый холодный день в Москве за это время - по сравнению с 14 января в Москве рост на 33%", - отметили в компании. "Мы видим рост онлайн-заказов в Москве и Петербурге на 13%, если сравнивать с предыдущей неделей", - сообщили ТАСС во "Вкусвилле". Обе компании отметили, что справились с возросшим спросом. "Нам очень помогло справиться с нагрузкой открытие дарксторов (магазинов-складов - прим. ТАСС), будем развивать этот формат дальше", - сказали во "Вкусвилле".

Для удовлетворения повышенного спроса Delivery Club увеличивает штат курьеров, а "Яндекс Go" задействует механизм гибкого ценообразования на доставку для пользователей, сообщили в компаниях. Число выполненных заказов сервисом Delivery Club из ресторанов в Москве 16-17 января выросло на 26% по сравнению с выходными 9-10 января и на 60% год к году. Повышенный спрос сервис также связал с аномально холодной погодой и обильными осадками.

Что покупали

На фоне заморозков наибольшей популярностью у клиентов igooods и "Сбермаркета" стали пользоваться лопаты для уборки снега. "В январе растет и количество климатической техники в заказах: за половину месяца купили столько же обогревателей, сколько за весь декабрь", - сообщили в igooods.