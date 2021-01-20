Мантуров: производство самолетов МС-21 потенциально может составить до 100 единиц в год

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"На начальном этапе мы должны выйти за период три года, а это получается конец следующего года, - это первые четыре машины, то 2023 год - порядка 10-15 машин, 2024 год - мы должны выйти под 30 машин, с 2025 года - 36 и нарастить до 72 машин по году. Это то, что у нас заложено в проекте по производству этого самолета. Если будет большая потребность не только внутри страны, но и за рубежом у этого самолета, мы готовы выйти на объем до 100 самолетов в год", - сказал он.

Мантуров добавил, что в конце следующего года, после того, как будет получен сертификат типа на самолет, начнутся его первые поставки. "Скорее всего, это будет "Аэрофлот", за ним пойдет Red Wings, ну и другие российские в первую очередь компании", - добавил министр.