Вакцинацию россиян от коронавируса могут завершить к июню

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вакцинация россиян от коронавируса может завершиться к июню, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

Ранее он сообщал, что регионы страны до лета должны получить около 70 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Да, абсолютно верно", - ответил Мантуров на уточняющий вопрос ведущего, будет ли к июню полностью завершена вакцинация.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что массовая вакцинация в РФ от коронавируса, начавшаяся 18 января, уже идет во всех регионах страны. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Ранее Мантуров говорил, что РФ в январе - марте произведет 33 млн доз вакцины "Спутник V", за первые три месяца этого года в российские регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины.

Кроме того, с февраля начнется масштабное производство вакцины "Вектора" "Эпиваккорона", добавил министр. "С марта добавится порядка 2 млн доз, февраль - я бы пока не говорил конкретные цифры", - отметил он.