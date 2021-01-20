Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легпрома до 1 апреля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легкой промышленности до 1 апреля 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства России размещен на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно постановлению правительства России, с 1 января 2021 года в России стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности (кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья). При этом, согласно документу, до 1 февраля 2021 года участники оборота смогут промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

"До 1 апреля 2021 г. участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение находившихся в обороте по состоянию на 1 января 2021 г. товаров легкой промышленности, находившихся во владении и (или) использовании, и (или) распоряжении у участников оборота товаров легкой промышленности (остатки товаров легкой промышленности) без нанесения средств идентификации, и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи)", - говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, участники рынка должны в срок до 1 апреля 2021 г. осуществить маркировку товаров легкой промышленности, которые были у них во владении по данным на 1 января, и предоставить сведения об этом в информационную систему мониторинга.

По мнению заместителя генерального директора "Оператор-ЦРПТ" Веры Волковой, предложение направлено на более плавный переход участников оборота товаров легкой промышленности к маркировке и продление срока маркировки остатков, которые в том числе находятся на балансе магазинов. "Рассчитываем, что данное предложение даст возможность участникам оборота спокойно промаркировать остатки", - сказала она. По ее словам, на 18 января в системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы более 85 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано около 820 млн кодов маркировки.