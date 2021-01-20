Экспертиза по "Спутник V" для дальнейшей регистрации в ЕС начнется в феврале

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что процесс постепенной экспертизы для дальнейшей регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС начнется в феврале, сообщил журналистам представитель РФПИ.

"РФПИ подтверждает, что вчера эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Более 20 международных экспертов и ученых приняли участие во встрече. Рекомендации по результатам сегодняшнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней. РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале", - отметили в РФПИ.

Представитель фонда также сообщил, что решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V".