Исследование: россияне в 2020 году приобрели рекордное за шесть лет количество ноутбуков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Переход россиян на удаленку из-за пандемии привел к рекордному росту спроса на ноутбуки в 2020 году - в России было продано около 3,1 млн ноутбуков на сумму 140 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Переход россиян во время пандемии на удаленную работу и обучение, а также популярность компьютерных игр способствовали максимальному спросу с 2015 года как на рынке, так и в "М.Видео" и "Эльдорадо". Объем продаж ноутбуков в России достиг порядка 3,1 млн штук, что больше на 30% по сравнению с 2019 годом", - говорится в исследовании.

По оценке группы, в 2020 году россияне приобрели ноутбуков на сумму 140 млрд рублей, что на 55% в деньгах больше, чем годом ранее. "Покупатели выбирали в основном стандартные полнофункциональные модели с дисплеем от 13,5 дюйма и выше, стоимостью от 35 000 рублей. Средний чек составил 45 000 рублей. Потребители выбирали не только классические конфигурации - примерно вдвое вырос спрос на более дорогие и мощные игровые модели", - говорится в сообщении.

Компания Asus стала лидером в штучных продажах ноутбуков на российском рынке, а также в группе "М.Видео-Эльдорадо". Компания Lenovo в России оказалась на втором месте, далее следуют Acer и HP. На пятом месте впервые оказалась компания Huawei, опередившая Apple.