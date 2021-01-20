Материалы для аппаратов ИВЛ начнут выпускать в ОЭЗ "Технополис "Москва" к 2023 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Завод по производству медицинских изделий, в том числе материалов для аппаратов ИВЛ и систем переливания крови, построят на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" к 2023 году. Об этом сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"На площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" построят завод по производству медицинских изделий. Здесь планируют выпускать расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови. Инвестиции в реализацию проекта составят 1,69 млрд рублей. Запустить производство планируется в 2023 году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Завод по производству медицинских изделий общей площадью 18 тыс. кв. м будет построен на земельном участке площадью 3,4 га.

"В ходе реализации проекта компания планирует выйти на ежегодный объем выпуска не менее 480 тыс. дыхательных контуров и 1,4 млн дыхательных фильтров для аппаратов ИВЛ. При этом изделия будут выполнены с использованием медицинского пластика собственного производства", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 га: в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". Здесь локализовано около 180 высокотехнологичных компаний, из них более 70 имеют статус резидента.