Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, вносят поправки в статью 15-25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Законопроект предусматривает ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и нарушение сроков представления таких отчетов. Обязанность резидентов представлять информацию в налоговые органы о переводах денег с использованием иностранного электронного кошелька возникает, если за отчетный год зачисленные на него средства превысят сумму эквивалентную 600 тыс. рублей.

Ранее, в конце декабря 2020 года, Госдума приняла закон об обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тыс. рублей в год. Данный законопроект вводит санкции за неисполнение такой обязанности.

При нарушении сроков представления отчетов о переводах денежных средств будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от трехсот до трех тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.

Аксаков объяснил необходимость отчитываться о зарубежных кошельках противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.