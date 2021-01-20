Госдума приняла закон о единой системе учета сделок с древесиной

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект группы депутатов и сенаторов о единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Законопроектом предлагается создать ЛесЕГАИС, установить перечень сведений, содержащихся в ней, порядок их предоставления. Инициативой определяется, что заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной осуществляется только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе. Оператором ЛесЕГАИС станет Рослесхоз либо подведомственная ему структура.

В целях пресечения незаконной заготовки древесины документом запрещается нахождение в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов. Законопроектом также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок. Кроме того, документ гарантирует свободный и бесплатный доступ граждан и юридических лиц к информации о лесах в РФ.

По мнению авторов инициативы, ее реализация обеспечит достоверный учет лесных ресурсов, контроль сделок с древесиной, а также снижение размера ущерба от незаконных рубок. Они отмечают, что законопроект отражает поручения президента РФ по итогам совещания о декриминализации лесной отрасли, он был подготовлен в тесном сотрудничестве с кабмином.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует 7,4 млрд рублей в ближайшие три года. Они должны пойти на создание информационной инфраструктуры, модернизацию системы мониторинга, оплату работы дополнительных государственных инспекторов для проверки мест складирования древесины.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.