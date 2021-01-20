Правительство Хайнаня ускорит процесс разработки законопроекта о свободном порте

ХАЙКОУ, 20 января. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань планируют в 2021 году принять меры для ускорения работы над законопроектом о создании зоны свободного порта в регионе. Об этом в среду заявил секретарь партийного комитета провинции Хайнань Шэнь Сяомин.

"В 2021 году ключевым направлением в экономической работе провинции Хайнань, ее важным и главным пунктом, по-прежнему останется создание порто-франко. Это содействие скорейшей разработке законопроекта о свободном порте в провинции Хайнань", - сказал он.

"В настоящее время законопроект о свободном порте в провинции Хайнань находится на стадии общественного обсуждения. Скорейшее принятие этого законопроекта путем голосования дарует региону еще больше суверенных прав на реформы, предоставит для процесса создания зоны свободного порта юридическую основу и послужит фундаментом для обеспечения верховенства права", - подчеркнул Шэнь Сяомин.

В июне 2020 года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.