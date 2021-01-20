Комитет Госдумы одобрил уточнение требований к банковскому сопровождению гособоронзаказа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю госконтрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их специфической деятельности. Документ инициирован правительством РФ. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Предлагаемые изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, органами федеральной службы безопасности и госкорпорацией "Росатом". Так, согласно нормам закона об оборонном заказе, эти лица освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке и, следовательно, на них не распространяется банковское сопровождение.

При этом действующее законодательство не устанавливает для органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и Росатома режим расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу, в то же время, согласно другим нормам закона, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение. Наряду с этим принятие законопроекта предотвратит расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения, говорится в пояснительной записке.