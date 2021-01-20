В Chrysler заявили, что не собираются уходить с российского авторынка

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Американская автомобильная компания Chrysler не планирует уходить с российского авторынка, сообщил ТАСС официальный представитель концерна Fiat Chrysler.

"Chrysler как ни собирался, так и не собирается уходить с российского авторынка", - сказал он.

Ранее "Газета.ру" со ссылкой на автодилеров сообщила об уходе компании из России и прекращении поставок единственной продаваемой в России модели Chrysler Pacifica.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Chrysler в России в 2020 г. упали на 20% и составили 36 шт.