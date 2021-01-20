Ленобласть и Петербург зарегистрировали единую компанию по обращению с отходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Акционерное общество "Невский экологический оператор", которое займется созданием единой для Санкт-Петербурга и Ленинградской области концепции обращения с отходами, зарегистрировали в среду. Компания также будет разрабатывать инвестиционные программы по строительству комплексов переработки отходов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", которое разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами. Задачи компании: синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами, разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, актуализация ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами", - говорится в сообщении.

Директором акционерного общества назначили Екатерину Горшкову, которая ранее была генеральным директором компании "Петроэлектросбыт".

Ранее сообщалось, что начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 млн рублей. Доля Петербурга составляет 25%, Ленинградской области - 25% плюс одна акция.

Акционерное общество "Невский экологический оператор" создали Петербург и Ленинградская область совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ. Ленинградская область предоставит несколько своих площадок для размещения заводов по переработке мусора и полигонов. Банк ВТБ и ПАО "Интер РАО" в составе учредителей акционерного общества обеспечат финансовую устойчивость и соблюдение экологических стандартов. Партнеры подписали соглашение о создании акционерного общества в октябре.