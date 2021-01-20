Путин в среду обсудит интеграционные проекты в ЕАЭС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором будут обсуждаться интеграционные проекты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него [Путина] будет совещание по теме интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС", - сказал представитель Кремля, уточнив, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции, запланировано в том числе выступление президента. "Это один из важнейших приоритетов в контексте интеграционного объединения - имеется в виду развитие ЕАЭС, - заметил Песков. - Это анализ тех негативных последствий, которые мы все вместе переживаем в связи с мировым коронакризисом".

По словам представителя Кремля, еще одна важная в рамках объединения тема - купирование последствий пандемии и последующий выход на траекторию роста.

Также у главы государства на среду запланировано несколько встреч внутреннего характера, добавил Песков.