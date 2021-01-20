Япония предложила России новую концепцию сотрудничества в Арктике и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Япония разработала и представила России проект новой концепции торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, ее основные направления обсудили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития в среду.

"Концепция, предложенная японской стороной, направлена на активизацию торгово-экономического сотрудничества и предполагает расширение взаимодействия сразу в нескольких направлениях: таких, как энергетика, логистика, рыбоперерабатывающая промышленность, портовая и транспортная инфраструктура, городская среда, туризм. Особое внимание уделено развитию экспортно-ориентированных сельскохозяйственных проектов. В частности, Япония заинтересована в поставках с Дальнего Востока сои, кукурузы и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и переработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука", - говорится в сообщении.

Японская сторона, отметил в пресс-службе, намерена активно участвовать в развитии Северного морского пути (СМП). По словам Кодзуки, логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов. Японские компании уже перевозят сжиженный природный газ по Севморпути с использованием танкеров-газовозов.

В числе перспективных направлений российско-японского сотрудничества в Арктике - запуск регулярной контейнерной линии на СМП. Также глава Минвостокразвития пригласил японские компании и японское научное сообщество к участию в создании инновационного научно-технологического кластера на острове Русский в Приморье.

По словам Чекункова, на Дальнем Востоке востребован японский опыт и передовые технологии деревянного домостроения, перспективными направлениями сотрудничества в регионе является создание новых объектов транспортной инфраструктуры, в частности морских портов. Стороны договорились разработать и согласовать дорожную карту реализации концепции сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.