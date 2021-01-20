Агрохолдинг из Удмуртии начал поставки молочной продукции в США

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Удмуртский агрохолдинг "Комос Групп", производственные площадки которого располагаются также в Башкирии, Татарстане и Пермском крае, начал поставки молочной продукции в США. Первую партию в среду отгрузили в Нью-Йорк. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Александр Бречалов.

"Всем известно, что самое вкусное молоко производят у нас. Теперь в этом могут убедиться и жители США. Сегодня, 20 января, первую партию молока отгрузили в Нью-Йорк", - сообщил Бречалов, добавив, что с позапрошлого года компания также отправляет молоко в Китай.

По данным сайта агрохолдинга, в 2020 году объем отгрузки экспортной продукции компании в зарубежные страны - Китай, Монголию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Узбекистан и Таджикистан - вырос более чем в 10 раз и составил 130 млн рублей. Прогнозируемый объем экспорта мясной и молочной продукции в 2021 году в денежном выражении составит 30% от общего объема регионального экспорта продукции АПК Удмуртской Республики.

Субхолдинг по переработке молока, представленный в агрохолдинге компанией "Милком", объединяет шесть производственных площадок - "Ижмолоко", "Сарапул-молоко", "Глазов-молоко", "Кезский сырзавод", пермский хладокомбинат "Созвездие" и "Казанский молочный комбинат".

"Комос Групп" - крупнейший агрохолдинг республики. В его структуру входят компании, занимающиеся в том числе переработкой молока, птицеводством, производством кормов, переработкой мяса и рыбы.