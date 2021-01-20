Минфин: ситуация с бюджетами регионов находится под контролем правительства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года, по предварительной оценке, составил 707 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

"По предварительным данным Минфина России, бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург. При этом более 40% дефицита профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% - за счет предоставленных бюджетных кредитов", - отмечается в сообщении.

На поддержку регионов в 2021 году предусмотрено 100 млрд рублей, при этом Минфин при необходимости может оказать дополнительную помощь. "В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. Исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все социальные обязательства государства будут выполнены", - добавляют в Минфине.

Ситуация с доходами и расходами

По оперативным данным Минфина РФ, в 2020 году общие доходы регионов увеличились на 10%. Кроме того, течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей, до 3,7 трлн рублей.

По данным Минфина, в период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения - 10%, подчеркнули в министерстве.

Также в Минфине отметили, что снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов началось во II квартале 2020 года и достигало 9%, впоследствии показатели стали восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. При этом у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов, а наибольшее сокращение отмечено в сырьевых регионах, говорится в сообщении Минфина.