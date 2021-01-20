Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровизации национальной системы аккредитации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на дальнейшую цифровизацию национальной системы аккредитации. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан Минэкономразвития России в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В документе представлены положения об изменениях работы аккредитованных лиц, в части упрощения отдельных процедур и снижения издержек. Кроме того, законопроект направлен на внедрение риск-ориентированного подхода при прохождении аккредитованных лиц процедуры подтверждения компетентности. Документ предоставляет возможность удаленной оценки процедур по аккредитации. Проверка заявителя на соответствие критериям аккредитации будет осуществляться дистанционно - по видеосвязи.

Также законопроектом предусмотрено упрощение процедуры сокращения области аккредитации. Ежегодно Росаккредитацией предоставляется более 3 тыс. государственных услуг по сокращению области аккредитации, что подразумевает под собой внесение соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц. С учетом того, что услуга носит заявительный характер, согласно предлагаемым изменениям аккредитованное лицо сможет самостоятельно производить сокращение области аккредитации путем внесения соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц. Это позволит сократить административные издержки аккредитованных лиц, в том числе на подготовку необходимых документов и их направление в Росаккредитацию.

Законопроект также корректирует полномочия правительства РФ по установлению обязательных требований к продукции в РФ, в отношении которой не приняты технические регламенты. Кроме того, формулировки закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" приводятся в соответствие с законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.