The Times: число подписчиков Netflix превысило 200 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Число платных подписчиков американского сервиса потокового видео Netflix впервые превысило отметку 200 млн. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на данные компании.

Число людей, оформивших платную подписку на Netflix, в четвертом квартале прошлого года выросло на 8,5 млн, а за весь год число новых клиентов сервиса увеличилось на 37 млн. Общая выручка компании за 2020 год по сравнению с 2019 годом выросла с $20,15 млрд до почти $25 млрд, а ее чистая прибыль увеличилась с $1,87 млрд до $2,76 млрд. По данным The Times, эти цифры обрадовали инвесторов, стоимость акций Netflix выросла на 12,2%, до $561,76 за бумагу.

Всего же за последние три года количество платных подписчиков сервиса увеличилось почти в два раза - с 111 млн до 204 млн. Средний доход, который получает компания с каждой проданной подписки, вырос с $9,88 до $11,02.

По информации издания, в письме своим акционерам представители стримингового сервиса утверждают, что главной причиной такого успеха стал выход в ноябре прошлого года четвертого сезона телесериала "Корона" (The Crown), который повествует о жизни британской королевы Елизаветы II и членов ее семьи. Сотрудники американской компании также отмечают успех у зрителей вышедшего в декабре сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) о жизни членов одноименного семейства в Лондоне эпохи Регентства (1811-1820 годы). Сверхпопулярным оказался и появившийся в октябре "Ход королевы" (The Queen's Gambit): за первые 28 дней после выхода сериал посмотрели 62 млн пользователей Netflix, что сделало его самым популярным мини-сериалом за всю историю онлайн-кинотеатра.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в том числе в России.