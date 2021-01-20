Кредитные организации могут получить новые каналы доступа к данным о доходах заемщиков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кредитные организации и микрофинансовые организации (МФО) могут получить новые каналы доступа к данным о доходах заемщиков, следует из дорожной карты по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), разработанной ЦБ РФ.

"[Планируется] внедрение новых инструментов получения информации о доходах заемщиков", - говорится в дорожной карте.

В частности, ЦБ планирует оценить возможность получения банками и МФО информации о доходах заемщиков новыми способами, в том числе основанными на данных транзакционной активности заемщика. Также Банк России рассматривает расширение механизма расчета ПДН МФО и сближения нормативных требований к кредитным организациям и МФО.

Кроме того, дорожная карта на 2021-2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового инструментария, предусматривающего ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Планируется разработка мер в отношении кредитных организаций за нарушения требований по расчету ПДН и применения надбавок к коэффициентам риска.

По сообщению пресс-службы регулятора, в ближайшие два года ЦБ планирует подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать ПДН. В данным момент банки и МФО рассчитывают ПДН на основании указаний Банка России.

"Среди задач на предстоящие два года - модернизация механизма расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй, а также в части определения суммы среднемесячного дохода заемщика", - отмечают в регуляторе.

В ЦБ добавляют, что в ходе исполнения дорожной карты была выявлена необходимость в дальнейшем совершенствовании процедуры расчета ПДН. Регулятор не исключает, что в будущем может возникнуть необходимость разработки дополнительных инструментов, которые позволят ограничить накопление рисков в высокорисковых сегментах розничного кредитования без создания дополнительной нагрузки на капитал финансовых организаций.