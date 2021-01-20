В Карелии сформировали более 120 участков для программы "Арктический гектар"

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Карелии сформировали 121 участок на территории арктических районов Карелии для предоставления их по программе "Арктический гектар". Об этом в среду в ходе заседания правительства республики сообщила министр имущественных и земельных отношений региона Янина Свидская.

В Арктическую зону РФ входят пять муниципальных районов и один городской округ: Кемский, Беломорский, Лоухский, Калевальский, Сегежский районы, а также город Костомукша.

"Отдельное направление - это программа "Арктический гектар". <…> Там тоже идет беcторговое предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. И уже мы подобрали 121 участок", - сказала она.

Уже готовые территории включат в перечень будущего законопроекта, который подготовит и внесет в Законодательное собрание Карелии созданная в республике рабочая группа. Документ будет регламентировать действие в регионе программы "Арктический гектар", которая должна запуститься летом 2021 года.

По словам Свидской, особое внимание в течение года на арктических территориях необходимо уделить вопросу генеральных планов муниципалитетов, которые сегодня, в том числе, не соответствуют запросам граждан. Сейчас проблем с ним нет только в Костомукше, остальным пяти районам предстоит скорректировать документ для дальнейшего развития. Расчет стоимости работ уже произведен, на внесение изменений муниципальным властям предложено найти средства в своих бюджетах.

"Такая работа уже начата, 20% ее уже сделано, я считаю, что у нас 2021 год должен пройти под знаком того, что мы активно меняем генеральные планы, готовим качественные правила землепользования и застройки, формируем земельные участки и выставляем их на торги" - отметила республиканский министр.

В республике с прошлого года также началась активная инвентаризация земельных участков. По итогам 2020 года удалось создать паспорта территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) во всех районах Карелии, которое вызывает наибольший интерес граждан: сформированы 54 территории общей площадью 1 142 га - это более 7,5 тыс. участков. В новом году ведомство продолжит работу по проблемам ветхих объектов: по итогам 2020 года их число выросло с 500 до 721. После их сноса участки будут предоставлять как многодетным семьям, так и для инвестиционных проектов.

Программа "Арктический гектар"

Программа "Арктический гектар" включает право на получение земельных участков в первые шесть месяцев действия закона на территории Арктики для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.