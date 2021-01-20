Суд предписал ФАС отменить штраф в отношении "Варандейского терминала"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на заседании 20 января 2021 года постановил отменить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о привлечении "Варандейского терминала" к административной ответственности, следует из картотеки суда.

"Признать решение административного органа незаконным и отменить его полностью", - приводится в картотеке решение судьи Вагановой. Ранее "Варандейский терминал" обратился в суд с просьбой отменить вынесенное в октябре 2020 года постановление ФАС о привлечении компании к административной ответственности. Сумма штрафа не разглашалась.

ФАС и "Варандейский терминал" судятся с 2018 года. Ведомство требует от компании снизить тарифы на перевалку нефти через терминал, который принадлежит "Лукойлу".

Сегодняшнее решение стало первым с 2019 года, вынесенным в пользу компании.

Сегодня спор о тарифах между ФАС и терминалом рассматривался и в другой инстанции - в Арбитражном суде Московского округа, куда "Варандейский терминал" подавал кассационную жалобу. Однако судья Ананьина оставила без изменения решение суда первой инстанции, признавшего правоту ФАС в этом деле.

История вопроса

Судебное разбирательство между ФАС и терминалом упирается в разногласиях о стоимости перевалки между "Лукойлом" и "Роснефтью". После того, как "Роснефть" приобрела контрольный пакет "Башнефти", она оказалась партнером "Лукойла" в проекте по разработке месторождений им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Единственно возможный пункт отгрузки нефти с этих месторождений - Варандейский терминал, принадлежащий "Лукойлу" и введенный в эксплуатацию в 2008 году.

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы "Варандейского терминала" на перевалку завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в размере 38 долларов за тонну в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако в октябре 2019 года апелляционная инстанция отменила это решение, кассационная жалоба "Лукойла" также осталась без удовлетворения.

Предписание ФАС требует от "Варандейского терминала" в течение 20 дней устранить нарушение закона о защите конкуренции. В 2018 году "Башнефть-Полюс" попросила "Лукойл" снизить цены на услуги терминала до 1,2 тыс. рублей за тонну-нетто с последующей корректировкой на индекс инфляции. "Лукойл" в ответном письме сообщал, что это приведет к экономическим потерям для компании. Вместе с тем компания допускала возможность снижения общей логистической составляющей стоимости при условии фиксирования долгосрочных гарантированных объемов сдачи нефти.