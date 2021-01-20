Самоходное оборудование для рудника на Таймыре будут собирать на глубине 800 метров

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Самоходное оборудование для отработки залежей Талнахского и Октябрьского месторождений на севере Красноярского края будут собирать на глубине 800 метров рудника "Скалистый". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы компании "Норникель".

Рудник "Скалистый" - самый глубокий на территории Евразии (с глубиной 2 056 м). Он построен для освоения Талнахского и Октябрьского месторождений. Балансовые запасы рудника составляют около 60 млн тонн руд с высоким содержанием никеля. Проект развития рудника оценивается в сумму порядка 134 млрд рублей. В 2022 году будет вскрыто месторождение богатых руд (глубокие залежи Октябрьского месторождения) на глубине более 1 700 м.

"Камера сборки самоходного оборудования построена на глубине 800 м шахты "Верхняя" рудника "Скалистый" Заполярного филиала "Норникеля". Новый объект построен в ходе реализации инвестиционного проекта, направленного на вскрытие и отработку богатых рудных залежей Талнахского и Октябрьского месторождений", - говорится в сообщении. Разработкой проекта по строительству камеры занимался "Институт Гипроникель".

Такой объект необходим для ремонтных работ, а также для крупноузловой сборки машин, которые поступают в шахту после капремонтов, выполняемых на поверхности. Кроме того, в камере будет проводиться плановое обслуживание всей техники, действующей на этом подземном участке.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

В состав Заполярного филиала компании входят рудники Таймырский, Октябрьский, Комсомольский, Скалистый и Маяк, а также Надеждинский металлургический завод и медный завод, Талнахская и Норильская обогатительные фабрики.