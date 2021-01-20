Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минсельхоз наблюдает снижение стоимости сахара в России как у производителей, так и в рознице. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Он подчеркнул, что круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары является важнейшей задачей. По его словам, правительством предпринят комплекс по стабилизации ситуации - это дополнительные субсидии, пошлины и квоты. Кроме того, заключено соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями, направленное на снижение цен на подсолнечное масло и сахар. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации, добавил он.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно.