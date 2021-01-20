Россия в 2020 году удвоила поставки сжиженного газа в Китай

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Российская Федерация в 2020 году удвоила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, увеличив их до 5 млн тонн. Как сообщило в среду Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила $1,72 млрд.

Согласно опубликованным данным, Россия пока занимает пятое место среди ведущих поставщиков СПГ в Китай. Бесспорное лидерство принадлежит Австралии (29 млн тонн), за ней следуют Катар (8,1 млн тонн), Малайзия (6,1 млн тонн) и Индонезия (5,1 млн тонн).

Как видно из статистики, Соединенные Штаты в минувшему году резко увеличили экспорт сжиженного газа в КНР. По сведениям китайской таможни, в январе-марте 2020 года объем поставок этого энергоносителя американскими компаниями был равен нулю, а по показателю только декабря они внезапно вырвались на третье место (1 млн тонн за месяц), обойдя Россию (661 тыс. тонн) и Малайзию (556 тыс. тонн).

Данные ГТУ свидетельствуют, что за минувшие 12 месяцев США продали Китаю 3,2 млн тонн СПГ - в 12 раз больше, чем в 2019 году.