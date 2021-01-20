ЕК оштрафовала платформу Steam и пять издателей видеоигр на €7,8 млн за геоблокировку

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия оштрафовала на €7,8 млн американскую компанию Valve, которая является оператором и владельцем одной из крупнейших мировых электронных платформ по продаже видеоигр Steam, а также пять крупных издателей видеоигр за использование практики геоблокировки и сегментирования рынка внутри ЕС. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Европейская комиссия оштрафовала Valve, владельца игровой платформы Steam, и пять издателей [видеоигр] - Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax - на сумму в €7,8 миллионов за нарушение европейских норм по конкуренции. Эти компании ограничивали трансграничные продажи видеоигр, используя геоблокировку для пользователей в европейской экономической зоне", - отметила ЕК.

"Более 50% всех европейцев играют в видеоигры. Эта индустрия процветает, и ее оборот сейчас составляет порядка €17 млрд. Сегодняшние санкции послужат напоминанием компаниям о том, что по нормам ЕС запрещено искусственно ограничивать трансграничные продажи", - заявила в этой связи замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

Основой Евросоюза является единый рынок, поэтому условия продаж одного и того же товара не могут различаться только на основании того, что покупатели находятся в разных государствах сообщества. При этом средние доходы жителей самых богатых и самых бедных стран Евросоюза различаются в несколько раз, что создает благоприятные условия для использования различных маркетинговых технологий для адаптации цен для различных стран Евросоюза с целью максимизации прибыли. Европейские нормы по конкуренции запрещают любое применение подобных практик.