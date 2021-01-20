МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55% по сравнению с 2019 годом и составил более 500 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С 1 января по 31 декабря 2020 года Россия поставила на внешние рынки более 500 тыс. тонн мясной продукции, что на 55% выше аналогичного периода 2019 года", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, в денежном эквиваленте отгрузки увеличились на 54%, до $860 млн. "Согласно предварительным данным ФТС, мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Отгрузки мяса птицы выросли на 41%, до 285 тыс. тонн в физическом выражении и на 32%, до $419 млн в стоимостном. Около 85% этого объема пришлось на части и субпродукты кур ($355 млн), 12% - неразделанные тушки кур ($51 млн). Мяса индейки экспортировано на $13 млн, что в 2,1 раза больше показателя 2019 года.

Экспорт свинины вырос в 1,9 раза и достиг 187 тыс. тонн в физическом выражении и в два раза, до $324 млн в стоимостном. Примерно 22% отгрузок составили свежие и охлажденные туши и полутуши ($70 млн), 18% - замороженные субпродукты ($60 млн).

Продажи говядины за рубеж увеличились в 2,9 раза, до 16 тыс. тонн в натуральном объеме и в 3,3 раза, до $85 млн в денежном. Три четверти экспортированного объема приходилось на обваленное замороженное мясо крупного рогатого скота (КРС).

Куда экспортируется мясо

Как сообщили эксперты, возглавляет список крупнейших покупателей российского мяса Китай с долей 37%. В феврале 2019 года начались поставки мяса птицы в эту страну, по итогам прошлого года они выросли в 1,8 раза, до $265 млн. В 2020 году китайский рынок открылся и для российских производителей мяса КРС, в результате отгруженный объем составил 8,7 тыс. тонн на $48 млн - более половины всего российского экспорта говядины.

Вторую строчку с долей 16% занимает Вьетнам. В конце 2019 года республика открыла свой рынок для поставок российской свинины. В результате экспорт мяса в республику вырос вдвое - до 73 тыс. тонн, а в денежном выражении - в 4,4 раза, до $140 млн. Около 94% этого объема пришлось на свинину.

На третьем месте крупнейших покупателей российского мяса находится Украина с долей 13%. За год отгрузки в соседнее государство оказались на уровне 79 тыс. тонн (+6,8%) стоимостью $108 млн (+4,3%). 62% денежного объема составила свинина, 36% - мясо птицы.

На четвертую позицию поднялся Гонконг, который по итогам года удвоил импорт до $65 млн, преимущественно за счет наращивания закупок свинины. Также в конце 2019 года доступ на рынок Гонконга получили российские производители мяса птицы, в прошлом году были поставлены первые 136 тонн стоимостью $338 тыс.

Замыкает топ-5 покупателей российского мяса Казахстан, увеличивший импорт на 35%, до $52 млн. По странам ЕАЭС статистика представлена за январь-октябрь, поэтому в окончательных данных позиция Казахстана среди импортеров может измениться, добавили эксперты.