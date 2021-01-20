Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже за день выросла на 2%, Аи-95 - на 1,2%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оптовые цены на российское топливо на этой неделе продолжают расти. Так, биржевая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 20 января поднялась на 1,22% - до 53,62 тыс. руб. за тонну, стоимость бензина Аи-92 - чуть более чем на 2%, до 52,92 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов.

Оптовые цены на бензин в январе 2021 года являются максимальными для данного месяца за все время ведения статистики с 2018 года.

Всего с начала года оптовая цена бензина Аи-92 выросла на 6,6%, Аи-95 - почти на 6%.

Летнее дизельное топливо на сегодняшних торгах подорожало на 2,7%, до 46,6 тыс. руб. за тонну, мазут топочный - на 1,35%, до 18,49 тыс. руб. за тонну, цена СУГов на бирже подскочила на 5,3%, до 29,14 тыс. руб. за тонну.

Ранее ФАС России сообщила, что после выхода из "длинных выходных" в начале торговых сессий возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты в связи необходимостью возобновления запасов, затраченных в период праздников.

Всего на бирже реализуется почти 20% всего топлива в стране.

Цена топлива на АЗС

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак исключил вероятность роста цен на бензин в 2021 года выше уровня инфляции.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.