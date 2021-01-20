ЦБ в 2020 году нарастил запасы золота на 1,23%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Запасы монетарного золота в международных резервных активах РФ за 2020 год увеличились на 1,23% (или на 3,9 млн тройских унций) и на 1 января составляли 73,9 млн тройских унций. Об этом говорится в материалах Банка России.

Стоимость золота в резервах за год выросла на 25,71% - до $138,754 млрд.

При этом регулятор закупал золото только в первом квартале 2020 года.

Банк России принял решение о приостановке с 1 апреля 2020 года покупки золота на внутреннем рынке драгметаллов. В течение 2019 года ЦБ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (+158,6 т) и на 1 января 2020 года достигли 73 млн унций. Доля золота в резервах страны выросла с 18,5% до 19,9%.