Курс британского фунта к доллару достиг максимального значения за последние три года

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США достиг максимального значения за без малого три года на фоне быстро идущей вакцинации британцев от нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные торгов, в среду за £1 давали до $1,37, что является максимумом с мая 2018 года. Фунт существенно укрепился по отношению к доллару в конце прошлого года, когда Лондон и Брюссель объявили о том, что после крайне трудных переговоров достигли договоренности о формате будущих отношений и свободной торговле.

В марте 2020 года курс фунта к доллару упал до минимальных значений с середины 1980-х годов на фоне начавшейся пандемии коронавируса. 18 марта британская валюта торговалась на уровне $1,183 за £1.

Вакцинация населения Великобритании была начата 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. В понедельник власти объявили о начале вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже была введена более чем 4,25 млн человек, что превышает 6% населения королевства.

К началу весны планируется вакцинировать до 30 млн человек - 99% тех, кто входит в группы риска. Для ускорения вакцинации власти королевства приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев. При этом в последние дни на фоне поступивших из Израиля данных о сравнительно невысокой эффективности одной дозы вакцины Pfizer озвучивается все больше опасений по поводу оправданности этого шага. Задержки с поставками препарата также грозят усложнить поставленную британским правительством задачу.