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Минздрав: маркировка лекарств позволяет оценить качество терапии в медорганизациях

Глава министерства Михаил Мурашко отметил, что маркировка является важным элементом прогнозирования объемов поставок лекарств

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Система маркировки лекарств в РФ позволяет оценивать качество терапии с помощью анализа информации, собранной в системе базы данных. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

"Система маркировки дает в том числе возможность и оценки качества терапии. Мы знаем, какое число пациентов в том или ином регионе, даже в том или ином районе, в той или иной больнице находится, есть протокол лечения, и видя в системе маркировки, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить", - сказал министр.

Он также отметил, что маркировка является важным элементом прогнозирования необходимых объемов поставок тех или иных лекарственных средств, а также контроля их качества и профилактики поступления в продажу недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов.

Мурашко также выразил мнение, что к масштабированию маркировки нужно подходить осторожно. "На мой взгляд, маркировку нужно развивать, но, соответственно, так, чтобы она была элементом улучшения и ни в коем случае не блокировки. Маркировка - это важный элемент, это паспорт, с которым можно убедиться, что препарат легален и находится в обороте на основании проверки качества", - сказал глава министерства.

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