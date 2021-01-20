Объем отправлений служб экспресс-доставки на Хайнане в 2020 году вырос на 35,23%

ХАЙКОУ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Общий объем отправлений служб экспресс-доставки в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году составил 110 млн единиц, что на 35,23% превысило показатель 2019 года. Такие данные провинциального Управления по делам почты публикует в среду местный информационный ресурс "Наньхайван".

За указанный период доходы служб экспресс-доставки в провинции в годовом исчислении увеличились на 29,38%, до 2,39 млрд юаней ($368,8 млн). При этом в 2020 году курьерские службы доставки ежедневно обслуживали порядка 1,8 млн человек.

В начале года пандемия коронавируса нового типа оказала негативное влияние на развитие отрасли. Позитивная динамика в работе служб экспресс-доставки наметилась с февраля прошлого года. Со второго квартала, пишет ресурс, в среднем фиксировался 30-процентный рост в работе на данном направлении. К настоящему времени среднее число почтовых отправлений по каналам экспресс-доставки на Хайнане составляет порядка 300 тыс. единиц.

В материале также указывается, что электронная торговля становится важным каналом сбыта местной сельскохозяйственной продукции за пределы островной провинции.