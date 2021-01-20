Обязательное маркирование животных в России может начаться не раньше 2022 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Обязательное маркирование сельскохозяйственных животных в России может начаться не раньше 2022 года. Об этом пишет корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

"Обязательная маркировка сельхозживотных может начаться не раньше 2022 года", - сообщает издание.

По словам Увайдова, все будет зависеть от того, как быстро удастся принять федеральный закон об обязательной маркировке и учете животных, который станет частью системы идентификации. "По поручению президента законопроект Минсельхозом разработан, внесен в правительство, проходит согласительные процедуры. Надеюсь, что рассмотрение законопроекта в Госдуме начнется в весеннюю сессию наступившего года", - рассказал замминистра.

Законопроектом предусмотрен переходный период, отметил Увайдов. "Чтобы бизнес подготовился к внедрению федеральной системы идентификации, а мы успели подготовить подзаконные акты. На мой взгляд, он должен составить минимум полгода с момента принятия законопроекта до старта обязательной системы учета и идентификации сельхозживотных", - пояснил замминистра. Он также отметил, что система идентификации животных нужна, чтобы обеспечить учет сельхозживотных, прослеживаемость животноводческой продукции, а также снизить количество вспышек заболеваний.

"Страны, которые импортируют российскую животноводческую продукцию или намерены это делать, всегда задают вопрос о наличии системы идентификации. Мы подтверждаем, что наши предприятия осуществляют маркировку и учет животных. Но нам все же нужно зафиксировать соответствующие нормы в законодательстве. И, если мы хотим нарастить агроэкспорт к 2030 году, нам надо сделать это как можно скорее, потому что наши контрагенты, которые заботятся о своей биобезопасности, должны быть абсолютно уверены в легальности сведений о том, от какого стада и от какой партии сырья произошла продукция", - считает замминистра.

Как сообщалось ранее, законопроектом о маркировании животных предусмотрено, что владелец может маркировать животных за свой счет самостоятельно или привлекать для этого специалистов. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые в последующем будут предусмотрены ветеринарными правилами маркирования и учета животных в зависимости от вида животного. Предполагается, что наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.