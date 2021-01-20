Автоцентр "Камаза" на Кубе планирует расширение

ГАВАНА, 20 января. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Открывшийся в конце 2019 года в особой зоне развития Мариэль сервисный центр "Autocentro ZED S.A.", занимающийся обслуживанием работающих на Кубе грузовиков "Камаз", не только сумел справиться со сложностями, связанными с пандемией и ужесточением экономических санкций со стороны США, но и планирует расширение в новом году. Изначально российское предприятие создавалось для обслуживания техники, поступившей по контракту из России, но в процессе работы руководство приняло решение сделать его также площадкой для испытания инновационных решений.

"По российскому кредиту "Камаз" поставил четыре года назад 2 524 единицы техники, это был крупнейший контракт после многих лет перерыва. Тогда возникла идея создания сервисного центра, который бы занимался сопровождением поставок. Эту станцию изначально мы строили как мастерскую и хаб "Камаза", чтобы сопровождать следующие поставки и взять на себя обслуживание всех машин производства завода, которые были поставлены еще при СССР", - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Айдар Тазетдинов.

"Однако мы решили заниматься и логистикой. В настоящий момент дилер-центр имеет свой собственный парк автомобилей, и логистические операции у нас сейчас на первом месте. Мы привозим последние поколения "Камазов", что создает достойный имидж марке. Необходимо, чтобы наши грузовики стояли на одном уровне с зарубежными конкурентами", - добавил он.

Год пандемии как стимул к росту

По словам руководителя центра, пандемия серьезно повлияла на работу транспортной отрасли в целом, однако компания успешно адаптировалась к новым реалиям. "Наше предприятие, в отличие от многих других резидентов зоны Мариэль, ни на день не останавливало работу, она даже стала более интенсивной, хотя и проходила в строгих антиковидных рамках. В этот период мы много внимания начали уделять цифровизации производственных процессов. Экономически предприятие выстояло, мы вполне удовлетворены результатами работы в 2020 году", - отмечают представители сервисного центра.

"Автоцентр начинал свою работу по предоставлению логистических услуг с четырьмя машинами, сейчас их 24 и восемь прицепов. В 2021 году мы будем расширять автопарк: в общей сложности будет 33 машины, есть планы довести их число до 40, - заявил ТАСС Айдар Тазетдинов. - Руководство "Камаза", а также посольство и торгпредство РФ на Кубе нас поддерживают. Здание сервисного центра было построено и оснащено самым современным оборудованием за девять месяцев, что является достаточно коротким сроком для Кубы".

Инновационный центр и "испытательный полигон"

По мере становления центра возникла потребность в развитии его функционала. Сейчас он не только обслуживает камазовскую технику, но и участвует совместно со специалистами завода в работе по ее доводке под требования местного рынка. "Мы проводим экспертизу новых моделей в климатических условиях, отличных от российских, и в ходе эксплуатации автомобилей даем свои замечания, что надо в них подправить или улучшить. С "Камазом" у нас постоянная связь", - отметил директор.

"Есть практика обмена опытом с российским заводом, мы пользуемся фирменными системами информатизации сервисных и логистических операций. Например, специалисты "Камаза" разработали электронную систему диагностики автотранспорта "ИТИС": в каждой машине установлен электронный блок, передающий в головной техцентр сведения о расходе топлива, техническом состоянии автомобиля и даже характеристиках манеры вождения водителя. Такой же информацией располагаем и мы. Наш центр стал первым, опробовавшим эту систему в практической работе за пределами России, и ее развитие продвинулось при нашем участии", - добавил Тазетдинов.

Центр в Мариэле использует свои тесные связи с "Камазом" также для обучения кубинских специалистов работе с современной камазовской техникой. Сюда приезжают российские специалисты с завода, а центр, в свою очередь, направляет своих кубинских работников на стажировку в Набережные Челны. Всего в компании работает около 40 человек.

Первая компания из России в зоне развития Мариэль

"На сегодняшний день "Autocentro ZED S.A." - первый и пока единственный российский инвестор, который обосновался в особой экономической зоне Мариэль. Надеемся, его успешный опыт послужит для других российских предприятий поводом работать на Кубе. 2020 год был хоть и тяжелым с учетом общей ситуации с коронавирусом и большим числом американских санкций, но российская компания не стояла на месте, справилась со всеми трудностями и продолжила развиваться", - отметил в беседе с ТАСС торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь.