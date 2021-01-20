В Вологодской области продлили меры поддержки бизнеса на 2021 год

ВОЛОГДА, 20 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили на 2021 год меры поддержки предприятий в связи с пандемией и ограничениями по коронавирусу. Об этом сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"В ходе реализации плана мероприятий по стимулированию роста экономики получены от бизнеса дополнительные предложения по мерам поддержки на 2021 год, которые сейчас активно обсуждаются. С учетом сохраняющихся кризисных тенденций, вызванных пандемией, меры поддержки сохранены", - сказал он.

В частности, продлевается действие сниженной втрое ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей: ставка снижена с 6% до 2% по "доходам" и с 15% до 5% - по платежам "доходы минус расходы". В качестве новой меры в 2021 году вводятся такие ставки для тех, кто ранее платил единый налог на временный доход. Продлены пониженные ставки по этому налогу для представителей стратегически значимых отраслей: 4% - по платежам "по доходам", 10% - по платежам "доходы минус расходы".

В этом году в области вводят новую меру поддержки - субсидия банкам на возмещение процентной ставки по кредитам для промышленных предприятий на приобретение основных средств. С этого года также будут запущены субсидии на возмещение затрат предприятиям на транспортировку и продвижение продукции.