Renault выпустит на российский авторынок пять новых моделей к 2025 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Renault планирует выпустить в России пять новых моделей автомобилей к 2025 году, первой из них станет обновленный Duster. Об этом сообщил гендиректор Renault Россия Ян Птачек на встрече с журналистами.

"Мы уже вывели на рынок Renault Arkana в 2019 году и новый Kaptur в 2020 году. В целом с 2020 до 2025 года мы хотим запустить 6 новых моделей на российском рынке", - сказал он.

В компании также отметили, что презентация первой новинки - Renault Duster состоится 11 февраля 2021 года.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, продажи Renault в 2020 году в России упали на 11%, до 128,4 тыс. штук. Тем не менее, компания занимает четвертое место по продажам в стране, уступая лишь традиционному лидеру "Автовазу", а также южнокорейским Kia и Hyundai.

Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. На нем производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Duster, Arkana, а также Sandero и Sandero Stepway. В 2013-2019 годах объем инвестиций в развитие московского завода составил свыше 18 млрд рублей.