Трамп отменил пошлины на алюминий из ОАЭ с 3 февраля

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, уходящий с поста президента США, подписал указ об отмене ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ). Соответствующий документ распространила в среду пресс-служба Белого дома. Это один из последних указов Трампа во время пребывания на посту главы государства.

"Я определил, что импорт алюминия из ОАЭ больше не представляет угрозы для ослабления национальной безопасности, и принял решение исключить ОАЭ из списка [стран, на которые распространяется режим] пошлин, - отмечается в тексте. - Решение вступает с 12:01 (20:01 мск - прим. ТАСС) 3 февраля".

Ранее введенные сборы при импорте этого металла составляли 10%.